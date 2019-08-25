Ізраїль заявив, що завдав авіаударів по іранських дронах у Сирії
Як стверджують ізраїльські військові, ці дрони були оснащені вибухівкою, і з її допомогою Іран хотів атакувати північ Ізраїлю, повідомляє LB.ua.
"Ізраїльські ВПС змогли зірвати спробу Ірану на чолі з сирійськими силами напасти на цілі на півночі Ізраїлю з використанням "дронів-убивць", - заявив представник ізраїльської армії Джонатан Конрікус на брифінгу в неділю.
За словами Конрікуса, ізраїльські військові атакували іранські цілі на південному сході від Дамаска. Він додав, що 22 серпня ізраїльські військові запобігли ще одній спробі здійснити атаку дроном, але не розповів жодних деталей.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав "важливі оперативні зусилля" військових у запобіганні атаці, запланованій "іранськими силами Кудс і шиїтськими бійцями".
Тим часом сирійське агентство Sana з посиланням на джерело в армії Сирії повідомило, що сили протиповітряної оборони країни виявили загрозу. За словами джерела, більшість ізраїльських ракет були знищені до досягнення своїх цілей.
Нагадаємо, що масові обстріли в Ізраїлі збіглися за часом із приїздом до країни учасників "Євробачення". Через обстріли в місті Модіїні скасовано концерт за участю колишніх ізраїльських конкурсантів "Євробачення", репетиції до самого конкурсу проходять у Тель-Авіві згідно з графіком.
Глава прес-служби ЦАХАЛу Ронен Манеліс в інтерв'ю 13-му ізраїльського телебачення повідомив, що після закінчення шабата буде розпочато обмежений призов резервістів розвідувальних підрозділів, управління тилом, протиповітряної і протиракетної оборони.
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