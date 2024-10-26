Ізраїль заявив, що завершив операції проти Ірану

Вночі армія оборони атакувала електростанцію, військову базу та казарми.

Цахал оголосив про завершення нічних авіаударів по іранських військових об'єктах після ударів на відстані 1600 км від Ізраїлю, в яких брали участь десятки літаків, включаючи винищувачі, заправники та розвідники.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Після ударів всі літаки благополучно повернулися до Ізраїлю.

Цахал стверджує, що ударів було завдано по іранських військових об'єктах, включаючи батареї ППО та об'єкти з виробництва балістичних ракет, які використовувалися при іранських атаках на Ізраїль 1 жовтня та 14 квітня.

Також військові заявляють, що ці удари надали ВПС Ізраїлю "ширшу свободу дій у повітрі в Ірані" і що вони мають широкий вибір цілей, які вони можуть вразити в ході майбутніх операцій, якщо це буде потрібно.

Збитки через удари будуть визначені згодом, заявляють в Армії оборони Ізраїлю, додавши, що Іран заплатив ціну за свої атаки на Ізраїль.

Після завершення ізраїльських ударів по Ірану офіційний представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі у заяві англійською мовою попередив, що якщо Іран "зробить помилку", пішовши на подальшу ескалацію, Ізраїль відповість.

Іран заявляє, що його система ППО успішно відбила атаки Ізраїлю, але деяким об'єктам було завдано «обмежених збитків».

В заяві іранської протиповітряної оборони йшлося про те, що Ізраїль атакував військові об'єкти у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам.