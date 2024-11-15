Ізраїль знищив Ірану дослідницький центр ядерної зброї

Іран заперечує розробку ядерної зброї.

Армія оборони під час відповіді Ірану на масовану балістичну атаку в кінці жовтня знищила секретний дослідницький центр ядерної зброї в Парчині.

Про це написав Axios, посилаючись на кілька джерел у США та Ізраїлі.

За словами співрозмовників, удар Ізраїлю, який був здійснений по об'єкту, який раніше вважався недіючим, значно зашкодив зусиллям Ірану за останній рік відновити дослідження ядерної зброї.

Також було знищене унікальне обладнання, яке використовувалося для розробки пластикової вибухівки, що знаходиться навколо урану в ядерному пристрої і необхідна для його детонації.

Проте Іран заперечує, що розробляє ядерну зброю.

Того тижня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що «Іран не прагне ядерної зброї, і крапка».

Центр у Парчині знаходиться за 20 км від столиці Тегерану. Об’єкт був частиною іранської програми зі створення ядерної зброї Amad, поки Іран не припинив свою військову ядерну програму в 2003 році.