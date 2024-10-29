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Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ

29 жовтня 2024, 10:05
Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ
Ракетний комплекс С-300ПС. Фото: inforesist.org
Комплекси С-300 були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Комплекси С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків. Три з чотирьох комплексів, поставлених росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.
 
За даними американського Інституту вивчення війни, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.
 
Зенітно-ракетні комплекси С-300, що перебували на озброєнні Ірану, є модернізованою наприкінці 90-х років минулого століття версією цього комплексу, що надійшов на озброєння радянської армії наприкінці 70-х років.
 
За словами аналітиків, із втратою комплексів С-300 багато критично важливих об’єктів Ірану залишаються беззахисними перед ракетною атакою. Можливостей отримати від росії сучасніші ЗРК С-400 у нього немає, оскільки Москва використовує всі наявні в неї резерви для ведення бойових дій в Україні.

 

ІзраїльІранвійна в Україніросія окупанти

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