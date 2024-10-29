Ізраїль знищив усі іранські зенітні установки С-300 – WSJ

Комплекси С-300 були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану

Ізраїль знищив три російські зенітно-ракетні комплекси С-300 під час повітряних ударів по військових об’єктах на території Ірану в суботу, 26 жовтня.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських офіційних осіб.

Комплекси С-300, які були ключовим компонентом системи протиповітряної оборони Ірану, змогли перехопити щонайбільше кількасот ракет, випущених по цілях в Ірані під час повітряної атаки, в якій брали участь близько сотні ізраїльських бойових літаків. Три з чотирьох комплексів, поставлених росією Ірану, були знищені під час цієї атаки. Четвертий був знищений раніше.

За даними американського Інституту вивчення війни, один із комплексів С-300 розташовувався поряд із тегеранським аеропортом, два інші прикривали об’єкти енергетичної інфраструктури – нафтовий порт, нафтопереробний завод та родовище природного газу.