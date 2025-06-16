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ПОЛІТИКА

Ізраїль зробив з Іраном те, що росія не змогла з Україною – WSJ

16 червня 2025, 10:21
Ізраїль зробив з Іраном те, що росія не змогла з Україною – WSJ
Фото: з вільного доступу
У виданні зазначили, що Ізраїль вчився на помилках рф та успіхах України.

Протягом перших 48 годин війни з Іраном Ізраїль досяг стратегічної переваги в повітрі над західною частиною країни, включно з Тегераном.

Як повідомляє The Wall Street Journal, ізраїльські військові літаки змогли безперешкодно скидати бомби з іранського неба, що контрастує з невдачею росії, якій не вдалося встановити перевагу в повітрі навіть через 3,5 роки після вторгнення в Україну.

15 червня Ізраїль завдав ударів по десятках зенітно-ракетних комплексів у західному Ірані й повідомив про ліквідацію голови іранської розвідки Хоссейна Саламі та його заступника. Операції відбувалися на глибині сотень кілометрів від ізраїльських кордонів. Генштаб Цахал заявив про «повітряну битву» над Тегераном та використання широкого спектра озброєння — від невидимок F-35 до F-16 та керованих бомб JDAM.

Контроль над небом — ключ до перемоги

На думку аналітиків, війна Ізраїлю проти Ірану, хоч і значно відрізняється від війни в Україні, яскраво демонструє одне з головних правил сучасної війни: перевага в повітрі — вирішальна. "Ці дві кампанії показують, як важливо контролювати небо… Коли жодна сторона, як у війні рф проти України, не має переваги — настає патова ситуація", — заявив генерал ВПС США у відставці Девід Дептула.

Уроки України — і помилки росії

Ізраїльська кампанія базується не лише на технічній перевазі, а й на врахуванні досвіду російсько-української війни. WSJ зазначає, що ізраїльські ВПС більш боєздатні, ніж російські, тоді як Україна ефективніше організувала оборону, ніж Іран. Ізраїль навчився як на російських прорахунках, так і на українських досягненнях — від гнучкого використання ППО до успішних спецоперацій.

Чому Іран провалив оборону

Іран виявився неготовим до масштабної авіаційної кампанії. Попри наявність С-300 та китайських систем, протиповітряна оборона виявилася незлагодженою і неефективною. Ключові елементи ППО були знищені вже на старті ізраїльського наступу, значною мірою завдяки діям спецназу та дронів.

Крім того, як зазначають аналітики, влада Ірану роками недофінансовувала ППО, розраховуючи на ракетне стримування та підтримку союзників, таких як "Хезболла". Але з падінням режиму Асада в Сирії іранські лінії зв’язку в регіоні були розірвані.

Ізраїль діє як росія хотіла — але не змогла

"Ізраїль зробив з Іраном те, що росія мріяла зробити з Україною: захопити повітря, завдати блискавичних ударів по керівництву і ключовим об’єктам", — зазначає ізраїльський аналітик Майкл Горовіц. Утім, на відміну від України, де суспільство продемонструвало стійкість, в Ірані режим втратив підтримку, що полегшило ізраїльські операції.

Ізраїль продовжує бомбардування, знищуючи ракетні установки ще до запуску. Іран, у свою чергу, відповідає ударами по містах. Але наразі, як пише WSJ, час працює на Ізраїль: він здобув ініціативу, веде наступ з повітря і нав’язує супротивнику свої правила гри.

Водночас переговори США та Ірану, заплановані на 15 червня, були скасовані, а Тегеран звинувачує Вашингтон у причетності до операції. Іранський МЗС заявив, що ракетні обстріли припиняться лише після зупинки ізраїльської кампанії.

ІзраїльІранвійна в Україні

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