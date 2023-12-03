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Ізраїль зруйнував 500 шахт тунелів Хамасу

03 грудня 2023, 15:33
Ізраїль зруйнував 500 шахт тунелів Хамасу
Фото: i-g-t.org
Частина з них розташовувалася біля шкіл та мечетей.

З початку наземної операції у Секторі Гази солдати Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт, що ведуть до підземних тунелів терористів. 

Про це йдеться у повідомленні Цахалу.

Близько 500 шахт Тель-Авів зруйнував за допомогою різних оперативних методів, зокрема вибухівки та блоків. Деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об’єкти. 

Крім того, зруйновано багато кілометрів тунельних маршрутів.

Шахти тунелів розташовувалися в житлових районах, багато поблизу або всередині цивільних будівель та споруд, таких як школи, дитячі садки, мечеті та ігрові майданчики. 

Солдати Цахалу виявили у деяких шахтах велику кількість зброї. 

Це є ще одним доказом, що Хамас навмисно використовує громадянське населення та інфраструктуру як прикриття для своєї терористичної діяльності всередині Сектору Гази”, − зазначили військові.

Зараз Цахал проводить ретельне розслідування, щоб зрозуміти характеристики тунелів, а потім підготувати підземний маршрут для їх руйнування.

війна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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