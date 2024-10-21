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ПОЛІТИКА

Ізраїль зруйнував об'єкти UNIFIL на півдні Лівану

21 жовтня 2024, 10:32
Ізраїль зруйнував об'єкти UNIFIL на півдні Лівану
Фото: gettyimages.com
В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.

Бульдозер армії оборони Ізраїлю зруйнував спостережну вежу та огорожу по периметру локації Миротворчих сили ООН у Лівані (UNIFIL) у селищі Марвахін на півдні країни.

Про це повідомляє UNIFIL на сайті ООН.

"Ми ще раз нагадуємо Цахалу та всім суб'єктам про їхні зобов'язання забезпечувати безпеку персоналу і майна ООН, а також поважати недоторканність приміщень ООН у будь-який час", - зазначили у місії.

В UNIFIL також нагадали, що напад на об'єкт ООН і пошкодження його майна є грубим порушенням міжнародного права та резолюції 1701 Ради Безпеки.

Документ був ухвалений одноголосно і покликаний припинити війні 2006 року між Ізраїлем та "Хезболлою" та намітити шлях до безпеки на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.

У заяві також зазначається, що ізраїльська армія неодноразово зверталася до UNIFIL з проханням звільнити свої позиції вздовж "блакитної лінії" і навмисно завдавала шкоди позиціям ООН.

Незважаючи на тиск на місію і країни, що надають війська, у місії підкреслили, що миротворці залишаються на всіх своїх позиціях.

"Ми продовжимо виконувати наші завдання з моніторингу та звітування", - йдеться у заяві.

ІзраїльООНЛіванUNIFIL

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