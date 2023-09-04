Ізраїль зведе паркан на кордоні з Йорданією

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль побудує паркан на кордоні з Йорданією, щою зупинити контрабанду зброї з Ірану.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Ми встановили паркан на нашому південному кордоні і зупинили проникнення звідти в Ізраїль. Таким чином, ми зупинили понад мільйон агентів з Африки, які знищили б нашу країну. Тепер ми побудуємо паркан на нашому східному кордоні і гарантуємо, що звідти також не буде проникнення. Захистимо наші кордони – захистимо свою країну!" - заявив Нетаньягу.

Заяву Нетаньяху зробив через кілька днів після того, як ЦАХАЛ заявив, що завадив спробі контрабанди вибухівки іранського виробництва з Йорданії до Ізраїлю в липні.

Влітку міністр оборони Йоав Галлант поінформував Комітет із закордонних справ і оборони Кнесету, що новий паркан на кордоні з Йорданією буде побудований для запобігання контрабанді зброї на Західний берег річки Йордан.