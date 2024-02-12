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ПОЛІТИКА

Ізраїль звільнив двох заручників із Рафаху під час спеціальної операції

12 лютого 2024, 11:26
Ізраїль звільнив двох заручників із Рафаху під час спеціальної операції
Фото: facebook.com idfonline
Військові зазначають, що також ліквідували багато терористів.

Уночі 12 лютого Ізраїль оголосив, що йому вдалося звільнити двох заручників із полону бойовиків ісламістського угрупування Хамас. Рятувальна операція відбулася у той час, коли Цахал завдав авіаційних ударів по місту Рафах на півдні анклаву. Це лише друге звільнення людей після того, як країна зазнала нападу у жовтні минулого року.

Під час спецоперації вдалося визволити 60-річного Фернандо Мармана та 70-річного Норберто Хара, яких бойовики викрали з кібуцу Нір Іцхак 7 жовтня 2023-го.

Про це пише The Times of Israel.

Це лише друга подібна успішна операція з того часу. Першою був порятунок 19-річної військової Орі Мегідіш наприкінці жовтня.

Наразі двоє врятованих заручників доправили у лікарню для обстеження. Зазначається, що вони перебувають у задовільному стані.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відзначив "вражаючу рятувальну операцію" і зазначив, що її готували протягом тривалого часу.

Речник Цахалу Даніель Хагарі розповів, що над звільненням працювали ізраїльські військові та спецслужби, які таємно прибули у центр Рафаху близько першої години ночі.

За його словами, підрозділи увірвалися в будівлю і вступили в перестрілку з бойовиками, одночасно звільняючи заручників. Для підкріплення ВПС завдали авіаційних ударів, зокрема по прилеглим будинкам, звідки вівся ворожий вогонь. Хагарі додав, що під час операції "вдалося ліквідувати багато терористів". Також один ізраїльський солдат отримав поранення.

"Вся операція тривала близько години. Це була дуже напружена ніч, але з дуже емоційним результатом. Хамас продовжує утримувати ще 134 заручників, тому ми робитимемо все, щоб повернути їх додому", − підсумував контрадмірал.

За даними міністерства охорони здоров'я, яке підпорядковане Хамас, щонайменше 52 людини загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю по Рафаху.

ІзраїльзаручникиРафах

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