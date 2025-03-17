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ПОЛІТИКА

Ізраїль звітував про мільярдні військові витрати в Газі та Лівані

17 березня 2025, 18:41
Ізраїль звітував про мільярдні військові витрати в Газі та Лівані
Фото: з вільного доступу
Ізраїль продовжує завдавати ударів по Секторі Гази.

У 2024 році Ізраїль витратив 112 мільярдів шекелів (31 мільярд доларів) на свої військові конфлікти в Газі та Лівані, йдеться у звіті Міністерства фінансів, опублікованому сьогодні.

З 7 жовтня 2023 року, коли палестинське бойове угрупування Хамас напало на Ізраїль, спровокувавши війну в Газі та подальший ракетний обстріл з боку "Хезболли" в Лівані, й до кінця 2024 року витрати сягнули 141,6 мільярда шекелів, інформує Reuters.

Відтоді Ізраїль уклав угоди про припинення вогню з Хамас і "Хезболою".

Водночас Міністерство фінансів повідомляє, що через політичну боротьбу Ізраїль ще не затвердив бюджет на 2025 рік, і країна використовує пропорційну версію базового бюджету на 2024 рік. Якщо законодавці не ухвалять бюджет до кінця березня, це призведе до нових виборів. 

ХАМАСІзраїльвійнаЛіванСектор Гази

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