Ізраїльська армія завдала ударів по Газі

Щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах палестинського угруповання Хамас у Смузі Гази.

Щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс. Свідки та медичні співробітники стверджують, що внаслідок атак є жертви.

З 19 січня між Ізраїлем та Хамас діяло перемир'я, під час якого терористи мали поступово звільняти заручників. Після завершення першої стадії мирного процесу сторонам так і не вдалося домовитися про те, що робити далі.

Ізраїль хотів повернути усіх заручників, але не говорити про післявоєнну організацію влади в Газі, натомість Хамас наполягав на повноцінному переході до другого етапу. Непрямі перемовини за участі арабських посередників та Сполучених Штатів так і не дали результату.