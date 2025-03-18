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Ізраїльська армія завдала ударів по Газі

18 березня 2025, 08:07
Ізраїльська армія завдала ударів по Газі
Amir Cohen/Reuters
Щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про завдання ударів по об'єктах палестинського угруповання Хамас у Смузі Гази.
 
Про це пише Reuters.
 
Щонайменше три будівлі були уражені в самій Газі, Рафаху та Хан-Юніс. Свідки та медичні співробітники стверджують, що внаслідок атак є жертви. 
 
З 19 січня між Ізраїлем та Хамас діяло перемир'я, під час якого терористи мали поступово звільняти заручників. Після завершення першої стадії мирного процесу сторонам так і не вдалося домовитися про те, що робити далі.
 
Ізраїль хотів повернути усіх заручників, але не говорити про післявоєнну організацію влади в Газі, натомість Хамас наполягав на повноцінному переході до другого етапу. Непрямі перемовини за участі арабських посередників та Сполучених Штатів так і не дали результату. 
ХАМАСІзраїльвійна в Україніросія окупанти

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