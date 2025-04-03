Ізраїльська авіакомпанія відновить польоти до москви в травні

Авіакомпанія виконуватиме сім рейсів на тиждень за маршрутом Тель-Авів-москва.

Ізраїльська авіакомпанія El Al Airlines заявила, що відновить польоти до москви 1 травня після того, як повітряний простір країни буде визнано безпечним, і стане одним з небагатьох західних перевізників, яким дозволено літати до російської столиці.

Про це пише Reuters.

Авіакомпанія виконуватиме сім рейсів на тиждень за маршрутом Тель-Авів-москва.

"El Al, флагманський авіаперевізник Ізраїлю, припинив польоти до Москви наприкінці 2024 року після того, як азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи, в результаті якої загинули 38 осіб, ймовірно, після того, як його збила російська ракета", — йдеться в публікації. — "У 2022 році росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній з 36 країн, включно з усіма 27 членами Європейського Союзу, у відповідь на пов’язані з Україною санкції, спрямовані проти її авіаційного сектору. Ізраїль не приєднався до санкцій проти росії, оскільки прагне збалансувати відносини з Києвом і москвою".

Рішення про відновлення польотів було прийнято після оцінки ситуації і тривалих переговорів з владою росії з метою забезпечення безпеки польотів.

Близько 1,3 мільйона осіб, або майже 15% населення Ізраїлю, є російськомовними, багато з яких залишаються громадянами росії після еміграції, в той час як інші все ще мають там родичів, пише Reuters.

російський Аерофлот у 2022 році припинив багато міжнародних рейсів, в тому числі до Ізраїлю, хоча конкуруюча авіакомпанія Red Wings Airlines зберегла регулярні рейси за маршрутом москва-Тель-Авів.