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Ізраїльська делегація на знак протесту покинула засідання ООН під головуванням рф

26 квітня 2023, 13:17
Ізраїльська делегація на знак протесту покинула засідання ООН під головуванням рф
Фото: Укрінформ
Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан вийшов із зали засідання Ради Безпеки під керівництвом росії.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Гілад Ердан вийшов на знак протесту проти проведення ради з палестинського питання у День пам'яті загиблих солдатів Ізраїлю та жертв терору, напередодні Дня незалежності країни, пише видання. 

"Сьогодні один з найсвященніших днів у році для держави Ізраїль. Ми зверталися з численними проханнями перенести сьогоднішні дебати, пояснюючи важливість цього дня, але, на жаль, ця рада відмовилася зрушити з місця. Тепер це перейшло всі межі. Поки ізраїльтяни сумують, ця рада, як завжди, почує більш кричущу брехню, що засуджує Державу Ізраїль та хибно зображує її коренем усіх проблем регіону”, — заявив представник Ізраїлю в ООН .

Він звернувся до міністра закордонних справ росії сергія лаврова, який вів засідання, Ердан спитав: "Що б ви зробили, якби ця рада збиралася, щоб виокремити та засудити російську федерацію та ваших вояків 9 травня, у день перемоги над фашистами?"

Гілад Ердан поставив поминальну свічку на столі перед собою та вийшов із зали разом із рештою ізраїльської делегації.

"Я відмовляюся проводити цей священний день, слухаючи брехню та осуд. Ці дебати ганьблять полеглих, і Ізраїль не братиме в них участі", — додав він.

Відмова москви відтермінувати проведення засідання була розцінена як відплата за підтримку Ізраїлем України, а палестинці розцінили рішення уряду рф як перемогу, пише The Times of Israel.

ІзраїльООН

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