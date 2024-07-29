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Ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном

29 липня 2024, 09:53
Ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном
Фото: aa.com.tr
Глава МЗС Ізраїлю вважає, що Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", – написав очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац.
 
Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.
Реджеп Таїп Ердоганвійна в Україніросія окупанти

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