Ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном

Глава МЗС Ізраїлю вважає, що Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", – написав очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац.

Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.