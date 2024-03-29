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ПОЛІТИКА

Ізраїльські авіаудари по Сирії: Десятки загиблих

29 березня 2024, 16:46
Ізраїльські авіаудари по Сирії: Десятки загиблих
Фото: rotter
Міністерство оборони Сирії повідомило, що від ударів ізраїльських військових загинули й цивільні, і військові.

Ізраїль завдав ударів по місту Алеппо на півночі Сирії, через що загинули 38 людей включно з пʼятьма членами ліванського збройного угруповання "Хезболла".

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Після вторгнення Хамас Ізраїль посилив авіаудари як по Хезболлі, так і по "Корпусу вартових іранської революції", які базуються в Сирії. Іранські ставленики закріпилися на всій території Сирії, зокрема й навколо Алеппо та столиці Дамаска.

Міністерство оборони Сирії повідомило, що від ударів ізраїльських військових загинули й цивільні, і військові. Авіаудари Ізраїлю збіглися з атаками безпілотників, які запускали з провінції Ідліб, як зазначили у відомстві, "терористичні організації".

Водночас Ізраїль і "Хезболла" ведуть перестрілку на південному кордоні Лівану. Понад 270 бойовиків "Хезболли" і 50 мирних жителів загинули під час ударів Ізраїлю по південній частині Лівану. На півночі Ізраїлю загинули приблизно 12 ізраїльських військових і шість цивільних.

Зараз триває найбільша ескалація з 2006 року, коли сторони воювали протягом місця. Резолюція ООН тоді поклала край війні, але прикордонні обстріли продовжуються.

ХАМАСІзраїльСиріяХезболла

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