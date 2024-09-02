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ПОЛІТИКА

Ізраїльські удари по Сектору Гази: щонайменше 48 палестинців загинули за добу

02 вересня 2024, 17:16
Ізраїльські удари по Сектору Гази: щонайменше 48 палестинців загинули за добу
Amir Cohen/Reuters
Бойові дії в Секторі Гази продовжуються.

Ізраїльські війська вбили щонайменше 48 палестинців за останні 24 години в Секторі Гази в ході боїв з бойовиками Хамас, повідомили сьогодні, 2 вересня, палестинські офіційні особи.

Сім палестинців загинули в результаті двох ізраїльських авіаударів по місту Газа, в той час як два авіаудари вбили ще шістьох в Бурейджі та Нусейраті, двох з восьми таборів біженців в Секторі Гази. Озброєні підрозділи Хамасу та "Ісламського джихаду" заявили, що бойовики обстріляли ізраїльські сили на півночі, півдні та в деяких центральних районах Гази протитанковими ракетами й мінометним вогнем.

Про це інформує Reuters.

Нагадаємо, що 25 серпня у Каїрі між Хамас та Ізраїлем проходили перемовини щодо припинення вогню у Секторі Гази. Проте вони завершилися без конкретних домовленостей. Сторони не погодилися на запропоновані посередниками компроміси.

ІзраїльСектор Гази

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