Ізраїльські удари по Сектору Гази: щонайменше 48 палестинців загинули за добу

Бойові дії в Секторі Гази продовжуються.

Ізраїльські війська вбили щонайменше 48 палестинців за останні 24 години в Секторі Гази в ході боїв з бойовиками Хамас, повідомили сьогодні, 2 вересня, палестинські офіційні особи.

Сім палестинців загинули в результаті двох ізраїльських авіаударів по місту Газа, в той час як два авіаудари вбили ще шістьох в Бурейджі та Нусейраті, двох з восьми таборів біженців в Секторі Гази. Озброєні підрозділи Хамасу та "Ісламського джихаду" заявили, що бойовики обстріляли ізраїльські сили на півночі, півдні та в деяких центральних районах Гази протитанковими ракетами й мінометним вогнем.

Про це інформує Reuters.

Нагадаємо, що 25 серпня у Каїрі між Хамас та Ізраїлем проходили перемовини щодо припинення вогню у Секторі Гази. Проте вони завершилися без конкретних домовленостей. Сторони не погодилися на запропоновані посередниками компроміси.