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Ізраїльські війська посилили атаки на табір у Джабалії та у Рафаху – Reuters

13 травня 2024, 13:35
Ізраїльські війська посилили атаки на табір у Джабалії та у Рафаху – Reuters
Фото: viciousbabushka.com
Мешканці повідомляють про загиблих та поранених, зруйновано будинки.

Ізраїльські танки сьогодні під прикриттям сильного вогню з повітря та землі просунулися далі в Джабалію на півночі Смуги Гази. Танки та війська Цахалу також перетнули ключову магістраль на околиці південного міста Рафах.

Про це пише Reuters з посиланням на жителів та медіа бойовиків Хамасу.

У Джабалії танки намагалися просунутися до центру табору, найбільшого з восьми історичних таборів для біженців Гази. За словами мешканців, танкові снаряди вдарили по центру табору, а повітряні удари знищили скупчення будинків.

Є інформація про загибель кількох людей, ще кілька отримали поранення внаслідок серії авіаударів по табору протягом ночі. Медики не змогли відправити бригади в деякі з бомбардованих районів через інтенсивність ізраїльського бомбардування.

У Рафаху, поблизу кордону з Єгиптом, Ізраїль посилив повітряні та наземні бомбардування східних районів міста. Після авіаудару по будинку у районі Бразіль загинули люди. За інформацією мешканців, ізраїльські танки перекрили дорогу Салахуддін, яка розділяє східну частину міста навпіл. Також танки Цахалу були помічені в південно-східному районі Рафаха.

Озброєне крило Хамас заявило, що його бійці вели перестрілки з ізраїльськими силами на одній із вулиць на схід від Рафаху, а також на схід від Джабалії.

В Ізраїлі військові кілька разів вмикали сирени в районах поблизу Гази, попереджаючи про можливі транскордонні палестинські ракетні та/або мінометні запуски.

війна в Україніросія окупантиРафахХамас: Ізраїль

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