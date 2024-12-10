Ізраїльські війська просуваються швидко вглиб сирійської території – WP

Ізраїль вважає свої дії оборонними, тоді як арабські країни назвали їх незаконною окупацією.

За кілька годин після того, як повстанці взяли під контроль столицю Сирії, Ізраїль почав захоплювати військові пости на півдні країни, відправивши свої війська через кордон вперше з моменту офіційного завершення війни Судного дня в 1974 році.

Арабські країни розкритикували вторгнення як незаконну окупацію і попередили, що воно може ще більше дестабілізувати Сирію, оскільки повстанські угрупування намагаються відновити громадський порядок після повалення режиму Башара аль-Асада.

Ізраїльські офіційні особи захищають цей крок й зазначили, що він спрямований на запобігання використанню повстанцями або іншими місцевими ополченцями покинутої сирійської військової техніки для нападу на Ізраїль або Голанські висоти, територію, окуповану Ізраїлем після арабо-ізраїльської війни 1967 року.

Про це пише The Washington Post.

"Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідного рішення", — сказав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу у відеозверненні англійською мовою. В івритській версії своєї заяви Нетаньягу не використав слово "тимчасова".

Еяль Зіссер, професор Тель-Авівського університету назвав таке рішення Ізраїлю "великою помилкою". За словами колишнього співробітника ізраїльської служби безпеки, який був знайомий з дискусіями в коаліції, ізраїльський уряд все ще намагається зрозуміти наслідки приголомшливого падіння режиму Асада.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що війська Цахалу отримали дозвіл просунутися далі й захопити позиції за межами вузької демілітаризованої зони, що знаходиться під моніторингом ООН і розділяє окуповані Ізраїлем Голанські висоти й Сирію.

"Ізраїль має намір встановити повний контроль над буферною зоною і створити зону безпеки, вільну від важкого стратегічного озброєння і терористичної інфраструктури в південному районі — за межами буферної зони — для усунення потенційних загроз для Держави Ізраїль", — йдеться в заяві офісу Каца.

Ізраїльські військові завдали близько 250 авіаударів по військових об'єктах у Сирії. Це одна з найбільших ударних операцій в історії повітряних сил Ізраїлю.