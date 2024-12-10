Ізраїльські війська просуваються швидко вглиб сирійської території – WP
За кілька годин після того, як повстанці взяли під контроль столицю Сирії, Ізраїль почав захоплювати військові пости на півдні країни, відправивши свої війська через кордон вперше з моменту офіційного завершення війни Судного дня в 1974 році.
Арабські країни розкритикували вторгнення як незаконну окупацію і попередили, що воно може ще більше дестабілізувати Сирію, оскільки повстанські угрупування намагаються відновити громадський порядок після повалення режиму Башара аль-Асада.
Ізраїльські офіційні особи захищають цей крок й зазначили, що він спрямований на запобігання використанню повстанцями або іншими місцевими ополченцями покинутої сирійської військової техніки для нападу на Ізраїль або Голанські висоти, територію, окуповану Ізраїлем після арабо-ізраїльської війни 1967 року.
Про це пише The Washington Post.
"Це тимчасова оборонна позиція, поки не буде знайдено відповідного рішення", — сказав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу у відеозверненні англійською мовою. В івритській версії своєї заяви Нетаньягу не використав слово "тимчасова".
Еяль Зіссер, професор Тель-Авівського університету назвав таке рішення Ізраїлю "великою помилкою". За словами колишнього співробітника ізраїльської служби безпеки, який був знайомий з дискусіями в коаліції, ізраїльський уряд все ще намагається зрозуміти наслідки приголомшливого падіння режиму Асада.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що війська Цахалу отримали дозвіл просунутися далі й захопити позиції за межами вузької демілітаризованої зони, що знаходиться під моніторингом ООН і розділяє окуповані Ізраїлем Голанські висоти й Сирію.
"Ізраїль має намір встановити повний контроль над буферною зоною і створити зону безпеки, вільну від важкого стратегічного озброєння і терористичної інфраструктури в південному районі — за межами буферної зони — для усунення потенційних загроз для Держави Ізраїль", — йдеться в заяві офісу Каца.
Ізраїльські військові завдали близько 250 авіаударів по військових об'єктах у Сирії. Це одна з найбільших ударних операцій в історії повітряних сил Ізраїлю.