Бої в Газі продовжуються.

Багато палестинців шукають притулку сьогодні, 3 липня після того, як покинули свої будинки на півдні Гази, оскільки Ізраїль продовжує військовий наступ у густонаселеному анклаві. Мешканці повідомили, що ізраїльські війська завдали нових військових ударів по південному місту Рафах на тлі запеклих боїв з палестинськими бойовиками вночі. Щонайменше 12 людей загинули в результаті нових ударів в центральній і північній частинах Гази, зазначили представники органів охорони здоров'я.

Про це пише агентство Reuters.

Ізраїльські лідери заявили, що завершують фазу інтенсивних бойових дій проти ісламістського угруповання Хамас й незабаром перейдуть до більш цілеспрямованих операцій у війні в Газі. Але бої продовжувалися протягом ночі у двох місцях в центрі Рафаха, де танки зайняли кілька районів і за останні дні просунулися далі на захід і північ від міста, тому занепокоєння щодо долі сотень тисяч переміщених осіб зростає.

Ізраїльські військові повідомили, що їхні сили продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху, ліквідували кілька військових об'єктів і знищили палестинських бойовиків. А угруповання Хамас зазначило, що підбило два ізраїльські танки в районі на захід від Рафаха й обстріляло з мінометів ізраїльські сили, які атакували Шеджаю, східне передмістя Гази, розташоване в центрі анклаву.