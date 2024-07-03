Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїльські війська завдали нових військових ударів по південному місту Рафах

03 липня 2024, 18:33
Ізраїльські війська завдали нових військових ударів по південному місту Рафах
Сектор Гази, Газа, 5 серпня 2014 року. Хлопчик тримає віконну раму, стоячи біля зруйнованого ракетним ударом будинку. 5 серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися про 72-годинне припинення вогню після місяця обстрілів. Ізраїль вивів війська із Сектора Гази. Фото: АFР
Бої в Газі продовжуються.

Багато палестинців шукають притулку сьогодні, 3 липня після того, як покинули свої будинки на півдні Гази, оскільки Ізраїль продовжує військовий наступ у густонаселеному анклаві. Мешканці повідомили, що ізраїльські війська завдали нових військових ударів по південному місту Рафах на тлі запеклих боїв з палестинськими бойовиками вночі. Щонайменше 12 людей загинули в результаті нових ударів в центральній і північній частинах Гази, зазначили представники органів охорони здоров'я.

Про це пише агентство Reuters.

Ізраїльські лідери заявили, що завершують фазу інтенсивних бойових дій проти ісламістського угруповання Хамас й незабаром перейдуть до більш цілеспрямованих операцій у війні в Газі. Але бої продовжувалися протягом ночі у двох місцях в центрі Рафаха, де танки зайняли кілька районів і за останні дні просунулися далі на захід і північ від міста, тому занепокоєння щодо долі сотень тисяч переміщених осіб зростає.

Ізраїльські військові повідомили, що їхні сили продовжують цілеспрямовані операції на основі розвідувальних даних у Рафаху, ліквідували кілька військових об'єктів і знищили палестинських бойовиків. А угруповання Хамас зазначило, що підбило два ізраїльські танки в районі на захід від Рафаха й обстріляло з мінометів ізраїльські сили, які атакували Шеджаю, східне передмістя Гази, розташоване в центрі анклаву.

ІзраїльСектор Гази

Останні матеріали

Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Політика
На окремих ділянках росіяни мали невеликі просування. І ЗСУ також – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 липня 2024, 11:40
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Cуспільство
Запитання та відповіді. Знищення російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення дозволяє Україні наносити удари планерними і керованими бомбами – Том Купер
Переклад iPress – 02 липня 2024, 01:12
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Політика
Як посилити повітряні сили України. Європа має бути готова незалежно від того, хто з бовдурів переможе в США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 липня 2024, 15:53
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають залишки росіян з північних околиць Вовчанська. Та трохи просуваються на окремих ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 30 червня 2024, 19:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється