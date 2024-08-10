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ПОЛІТИКА

Ізраїльські військові ліквідували розвідника Хамасу в південній частині Гази

10 серпня 2024, 20:59
Ізраїльські військові ліквідували розвідника Хамасу в південній частині Гази
Amir Cohen/Reuters
У приміщенні було щонайменше 20 бойовиків.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Секторі Гази високопоставленого члена сил безпеки палестинського угруповання Хамас.

Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що ліквідовано члена військового крила Хамасу та керівника відділу сил загальної безпеки угрупування в південній частині Сектора Гази Валіда Алсусі. За даними Цахалу, Алсусі займався розвідкою, використовуючи джерела по всій Газі.

Високопосадовець Хамасу був ліквідований вчора в результаті удару винищувача по школі в Газі. На момент удару, за даними ізраїльської розвідки, у приміщенні перебувало щонайменше 20 бойовиків і старших командирів.

Ізраїльські військові розповіли, що командний пункт Хамасу і Палестинського ісламського джихаду базувався в молитовній кімнаті в школі ат-Табаїн, що в районі Дарадж в Газі.

Водночас за даними агентства цивільної оборони Сектора Гази, внаслідок цього удару загинули до 100 людей. Проте Цахал заперечує ці заяви.

"Згідно з попередньою експертизою, цифри, опубліковані урядовим медіа-офісом в Газі, який діє як медіа-канал Хамасу, перебільшені і не відповідають інформації, наявній в Цахалі, точному використанню боєприпасів і точності удару", – заявили ізраїльські військові.

Американське видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що ізраїльський Моссад ліквідував політичного лідера Хамас Ісмаїла Ганію, підірвавши вибуховий пристрій, заздалегідь закладений у його спальні в офіційній резиденції іранського уряду в Тегерані. Для здійснення плану зовнішня розвідка Ізраїлю завербувала іранських агентів безпеки.

ХАМАССектор Газицахал

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