Ізраїльські військові вбили ще одного командира Хамасу – Reuters

Загинули місцевий командир Хамасу і четверо бойовиків "Ісламського джихаду".

Унаслідок сьогоднішнього авіаудару Ізраїлю по окупованому Західному берегу річки Йордан загинули дев’ятеро палестинців, зокрема командир терористичного угруповання Хамас.

Про це повідомило Reuters із покликанням на ЗМІ бойовиків Хамас і ізраїльських військових.

У результаті ізраїльського авіаудару на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули місцевий командир Хамасу і четверо бойовиків "Ісламського джихаду", поінформували ЗМІ бойовиків. Водночас ізраїльські військові заявили, що в результаті окремого удару було вбито ще чотирьох бойовиків.

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар був завданий по автомобілю в містечку поблизу міста Тулькарм, який, за їхніми словами, був спрямований проти бойовиків, що збиралися здійснити напад. ЗМІ Хамасу повідомили, що був уражений автомобіль із бойовиками, і що один із загиблих був командиром бригади в Тулькармі.