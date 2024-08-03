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Ізраїльські військові вбили ще одного командира Хамасу – Reuters

03 серпня 2024, 19:19
Ізраїльські військові вбили ще одного командира Хамасу – Reuters
фото: Reuters
Загинули місцевий командир Хамасу і четверо бойовиків "Ісламського джихаду".

Унаслідок сьогоднішнього авіаудару Ізраїлю по окупованому Західному берегу річки Йордан загинули дев’ятеро палестинців, зокрема командир терористичного угруповання Хамас.

Про це повідомило Reuters із покликанням на ЗМІ бойовиків Хамас і ізраїльських військових.

У результаті ізраїльського авіаудару на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули місцевий командир Хамасу і четверо бойовиків "Ісламського джихаду", поінформували ЗМІ бойовиків. Водночас ізраїльські військові заявили, що в результаті окремого удару було вбито ще чотирьох бойовиків.
 
Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар був завданий по автомобілю в містечку поблизу міста Тулькарм, який, за їхніми словами, був спрямований проти бойовиків, що збиралися здійснити напад. ЗМІ Хамасу повідомили, що був уражений автомобіль із бойовиками, і що один із загиблих був командиром бригади в Тулькармі.
 
Палестинське угрупування "Ісламський джихад" назвало інших чотирьох чоловіків своїми бойовиками.
 
За кілька годин після цього було завдано другого удару по іншій групі озброєних бойовиків, які обстріляли військовослужбовців. Про це повідомили ізраїльські військові під час операції в Тулькармі, яку вони назвали антитерористичною.

 

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