Ізраїльські військові використовували палестинців як живий щит у Газі – СNN

Вони були вимушені заставляти палестинців входити в потенційно заміновані будинки та тунелі першими.

Ізраїльські військові були вимушені заставляти палестинців входити в потенційно заміновані будинки та тунелі в Газі, щоб не наражати на небезпеку своїх військових.

За словами військовослужбовця Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і п’ятьох колишніх ув’язнених, вони стали жертвами такої практики.

Солдат розповів, що його підрозділ утримував двох палестинських в'язнів з явною метою використовувати їх як живі щити для дослідження небезпечних місць.