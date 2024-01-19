Ізраїльським заручникам, яких тримає Хамас, вперше змогли передати медикаменти – ООН
18 січня вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заручників, яких утримують бойовики Хамас у Газі.
Про це повідомляє пресслужба ООН.
Медикаменти для заручників передали з партією гуманітарної допомоги для палестинців. Це вдалось зробити відповідно до угоди, укладеної за допомогою Катару і Франції.
Хамас утримує більше ста заручників, з них близько 45 потребують лікування хронічних захворювань або життєво необхідних ліків.
Водночас ООН вважає, що воєнна операція, яку Ізраїль проводить проти Хамас, ускладнює розподіл гуманітарної допомоги.