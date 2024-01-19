Ізраїльським заручникам, яких тримає Хамас, вперше змогли передати медикаменти – ООН

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

Бойовики Хамас утримують заручників у Газі.

18 січня вперше вдалось передати медикаменти для ізраїльських заручників, яких утримують бойовики Хамас у Газі.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Медикаменти для заручників передали з партією гуманітарної допомоги для палестинців. Це вдалось зробити відповідно до угоди, укладеної за допомогою Катару і Франції.

Хамас утримує більше ста заручників, з них близько 45 потребують лікування хронічних захворювань або життєво необхідних ліків.

Водночас ООН вважає, що воєнна операція, яку Ізраїль проводить проти Хамас, ускладнює розподіл гуманітарної допомоги.