Ізраїльський авіаудар по центру Бейрута забрав життя 11 людей – Reuters

Це був четвертий ізраїльський авіаудар на цьому тижні, спрямований на центральну частину Бейрута.

Потужний авіаудар у центрі Бейрута сьогодні забрав життя 11 людей, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану. Восьмиповерхова будівля зазнала удару чотирма ракетами, в тому числі тими, що призначені для ураження підземних цілей. Ізраїль використовував раніше таку зброю для знищення високопоставлених діячів "Хезболли", в тому числі її лідера Хасана Насралли, під час удару по південному Бейруту у вересні.

Про це пише Reuters.

Ізраїльські військово-повітряні сили також завдали ударів по цілях "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, опорному пункті угрупування, повідомили ізраїльські військові. Вони звинуватили "Хезболлу" у створенні своєї інфраструктури в цивільних районах і використанні населення як живого щита, але угрупування заперечує ці звинувачення.