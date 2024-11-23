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ПОЛІТИКА

Ізраїльський авіаудар по центру Бейрута забрав життя 11 людей – Reuters

23 листопада 2024, 14:39
Ізраїльський авіаудар по центру Бейрута забрав життя 11 людей – Reuters
Amir Cohen/Reuters
Це був четвертий ізраїльський авіаудар на цьому тижні, спрямований на центральну частину Бейрута.

Потужний авіаудар у центрі Бейрута сьогодні забрав життя 11 людей, повідомило міністерство охорони здоров'я Лівану. Восьмиповерхова будівля зазнала удару чотирма ракетами, в тому числі тими, що призначені для ураження підземних цілей. Ізраїль використовував раніше таку зброю для знищення високопоставлених діячів "Хезболли", в тому числі її лідера Хасана Насралли, під час удару по південному Бейруту у вересні.

Про це пише Reuters.

Ізраїльські військово-повітряні сили також завдали ударів по цілях "Хезболли" в південному передмісті Бейрута, опорному пункті угрупування, повідомили ізраїльські військові. Вони звинуватили "Хезболлу" у створенні своєї інфраструктури в цивільних районах і використанні населення як живого щита, але угрупування заперечує ці звинувачення.

ІзраїльЛіван

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