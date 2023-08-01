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Ізраїльський корабель першим "прорвав" зернову блокаду росії – ЗМІ

01 серпня 2023, 10:35
Ізраїльський корабель першим
Фото: ТАСС
Супроводжує цивільний корабель американський протикорабельний літак.

Ізраїльський корабель першим "прорвав" зернову блокаду росії та прямує до України. Його шлях проходить через Чорне море. Супроводжують судно американський протикорабельний літак і безпілотник.

Про це пише оглядач "Urich" в огляді для "Мілітарного".

За даними оглядача, у ніч проти 30 липня 3 цивільні кораблі Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшовши турецькі протоки, рушили у бік України. Походження цих суден – Ізраїль, Греція та Туреччина/Грузія. Пункт призначення через AIS був визначений як Україна.

"І вже сьогодні Ams1, наплювавши на російські погрози, входить в українську гілку Дунаю. Це перший корабель, який прорвав російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Починаючи свою подорож з Ашдоду, Ізраїль, він відкрито рекламував пункт призначення – Україна, і перетнув Чорне море прямим курсом", – пише оглядач.

Супроводжують цивільний корабель американський протикорабельний літак P8, який дозаправляють у небі Румунії, та безпілотник Forte12 RQ-4.

"За Ams1 прямують ще чотири судна (плюс до тих – Sealock і Afer), які або стали, або стануть на якірну стоянку найближчим часом на Дунаї", – йдеться в повідомленні оглядача.

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ІзраїльКОРАБЛЬзернова угодавійна в Україніросія окупанти

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