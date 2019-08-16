Ізраїльський наркобарон втік з аеропорту "Бориспіль" під час депортації

Ізраїльтянин Амос Дов Сільвер утік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час депортації в Ізраїль.

Інформацію повідомила пресслужба ізраїльської поліції, пише The Times of Israel.

За даними Ynet, Дов Сільвера привезли в аеропорт "Бориспіль" відразу після рішення Верховного Суду, який санкціонував депортацію наркобарона. В аеропорту з Дов Сільвера зняли електронний браслет, після чого він зайшов у дьюті-фрі і зник.

Депортація проводилася поспішно, ізраїльських правоохоронців в аеропорту нібито не було.

Офіційних коментарів з цього приводу не було.

У повідомленні пресслужби ізраїльської поліції сказано лише, що ізраїльські та українські правоохоронні органи взаємодіють з метою якнайшвидшого затримання Сільвера.

Дружина Сільвера, Галі, заявила, що розмовляла по телефону з чоловіком востаннє близько 8-ї години вечора 15 серпня. Вона заявила, що дуже стурбована повідомленням про те, що її чоловік зник від правоохоронних органів, і не вірить у те, що це дійсно правда.

Амос Дов Сільвер був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.