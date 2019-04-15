Ізраїльський політтехнолог Клюгхафт заперечує роботу на Порошенка

Клюгхафт заявив, що зараз зайнятий в інших країнах

Ізраїльський політтехнолог Моше Клюгхафт спростував інформацію про свою причетність до передвиборної кампанії Петра Порошенка.

"Я зайнятий в інших країнах", - заявив він, повідомляє Deutsche Welle. Клюгхафт назвав інформацію про свою участь у передвиборній кампанії українського президента "фейком".

Про причетність Клюгхафта до кампанії Порошенка раніше заявив депутат Верховної Ради Сергій Лещенко, який є радником кандидата Володимира Зеленського. Лещенко опублікував у своєму блозі скріншоти фотографій, оприлюднених, за його словами, на профілі Клюгхафта в Instagram.

Лещенко стверджував, що знімки були зроблені ізраїльським політтехнологом у Києві, але згодом видалені.

Також депутат приписав саме Клюгхафту ідею бігбордів, на яких Порошенко зображений з президентом РФ Володимиром Путіним. Лещенко звинуватив штаб Порошенка у використанні брудних прийомів передвиборної боротьби.

Клюгхафт, своєю чергою, висловив обурення, що в Україні його називають "чорним політтехнологом".

"Я стратегічний консультант, а не чорний піарник. Таке можуть говорити тільки боягузи", - заявив ізраїльський консультант.

Клюгхафт брав участь у низці успішних передвиборних кампаній - не тільки в Ізраїлі, але і в Європі. Водночас йому приписують суперечливі методи ведення політичних кампаній. Зокрема, в Грузії минулого року він працював у передвиборному штабі Саломе Зурабішвілі.

Критики стверджують, що саме Клюгхафту належить ідея провокаційних бігбордів "Ні Нацам - ні злу", на яких були зображені опонент Зурабішвілі на виборах Григол Вашадзе і його соратники по партії "Національний рух". Від причетності до цих бігбордів у штабі кандидата в президенти відхрестилися.

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У Румунії Клюгхафт консультував керівних соціал-демократів, а в Австрії - був частиною команди ізраїльських політтехнологів виборчого штабу екс-канцлера Крістіана Керна. Ще до кінця кампанії Керн розірвав контракт з ізраїльською командою після того, як її лідера Таля Зільберштайна заарештували за підозрою в корупції і відмиванні грошей.

В Ізраїлі Клюгхафт також був консультантом ультраправої партії "Єврейський будинок", яка у своїй кампанії виставляла опонентів спільниками терористів.