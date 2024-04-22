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Ізраїльський прем'єр відреагував на повідомлення медіа про підготовку впровадження американських санкцій

22 квітня 2024, 10:35
Ізраїльський прем'єр відреагував на повідомлення медіа про підготовку впровадження американських санкцій
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Нетаньягу пообіцяв "битися з усією силою" проти санкцій США щодо ізраїльського батальйону.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу оголосив про те, що боротиметься проти впровадження санкцій щодо військових підрозділів його країни. Заява пролунала на тлі повідомлень у медіа про підготовку Вашингтоном санкцій проти батальйону Армії оборони Ізраїлю – за поводження з палестинцями на Західному березі.

Про це пише The Guardian.

Йдеться про батальйон "Нецах Єгуда", членів якого звинувачують у порушеннях прав людини. За даними газети Haaretz, США також розглядають санкції проти інших поліцейських та військових підрозділів. 

Впровадження санкцій проти військових союзника США стане вагомим кроком і слідуватиме за схваленням допомоги Ізраїлю на 26 мільярдів доларів.

"Я буду міцно захищати Збройні сили Ізраїлю, нашу армію та наших бійців. Якщо хтось думає, що може вжити санкцій проти підрозділу Збройнх сил Ізраїлю – я битимуся проти цього з усієї своєю силою", – заявив Нетаньягу.

Санкції, які будуть запроваджені відповідно до закону "Ліхі" 1997 року, заборонятимуть передачу американської військової допомоги підрозділу та не дозволятимуть його солдатам і офіцерам брати участь у навчанні з армією США або в програмах, які фінансуються США. 

Згідно з даними представників охорони здоров’я Гази, ці плани були оприлюднені після того, як ізраїльські удари по місту Рафах в суботу ввечері вбили 22 людини, зокрема 18 дітей.

ІзраїльБеньямін Натаньяхувійна в Україніросія окупанти

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