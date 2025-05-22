Ізраїльтяни відкрили вогонь поблизу табору біженців, де перебували дипломати з 32 країн

Армія оборони Ізраїлю заявила, що делегація відхилилася від маршруту.

Ізраїльські військові стріляли поблизу табору біженців, де перебували дипломати з 32 країн.

Про це інформує агенція Reuters.

Проте в Армії оборони Ізраїлю заявили, що діяли згідно з регламентом.

Але постраждалих і руйнувань унаслідок інциденту, за словами ізраїльських військових, немає.

В той же час, верховна представниця Євросоюзу із зовнішньої політики Кая Каллас сказала, що чула про інцидент, який стався під час візиту дипломатів, організованого Палестинською владою.

Також в Міністерстві закордонних справ Палестинської автономії повідомили, що "делегація здійснювала офіційну місію для спостереження та оцінки гуманітарної ситуації та документування триваючих порушень", скоєних Ізраїлем.

Вони назвали дії ізраїльських військових порушенням міжнародного права.