Jaguar Land Rover продав російські активи

Умови угоди не розголошуються.

Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав представництво рф місцевим менеджерам і вийшов з бізнесу.

Про це повідомляє DW.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб знайшли інформацію про те, що покупцем 100% акцій російського представництва ТОВ "Ягуар Ленд Ровер" 31 жовтня стало "ВСКД Моторс".

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну кремлем було ухвалено закони, згідно з якими для виходу з російського бізнесу західні компанії мають отримати дозвіл спеціальної урядової комісії. 35% від суми угоди має бути перераховано продавцем до бюджету. Обов'язковий дисконт має складати 60% від вартості компанії.

Британський Jaguar Land Rover належить індійській Tata Group.

Компанія зупинила постачання нових автомобілів в росію після лютого 2022 року і виручка компанії в 2022 впала до 7,5 млрд рублів, ще через рік до 1,5 млрд рублів.

В британському і російському підрозділах інформацію не коментували.

В березні 2022 року Євросоюз заборонив експорт в рф люксових автомобілів дорожче 50 тисяч євро. Проте, за даними ЗМІ, деякі з російських дилерів Jaguar і Land Rover пропонують покупцям нові машини.

В лютому російські ЗМІ з посиланням на Торгово-промислову палату рф писали, що на тлі нарощування санкцій проти РФ на російському ринку можуть закріпитися нові автомобільні бренди. Зокрема, в бюджетному сегменті попитом можуть користуватися індійські машини від концерну Tata Motors та іранські від Iran Khodro і Saipa.