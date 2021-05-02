Johnson & Johnson подала заявку на авторизацію COVID-вакцини у США

Компанія Johnson & Johnson офіційно звернулася до Управління з питань контролю за продуктами та ліками (FDA) Сполучених Штатів щодо отримання термінового дозволу на використання вакцини проти COVID-19.

Як повідомляє CNN, звернення надійшло до відомства в четвер, передає Укрінформ.

"Сьогоднішня заявка на отримання термінового дозволу на використання нашої розробленої вакцини COVID-19, що вживається однією дозою, є ключовим кроком, щоби зменшити тягар захворювань серед людей по всьому світу й припинити пандемію", – заявив у цьому зв’язку головний науковий керівник Johnson & Johnson доктор Пол Стоффелз.

Наразі FDA вже вивчає результати, після чого має призначити відкрите засідання Консультативного комітету з питань вакцин та супутніх біологічних продуктів. Це незалежна група експертів, яка також вивчатиме дані та надаватиме свою рекомендацію, яку відомство враховує під час прийняття рішень.

Читайте також Johnson&Johnson заявила про 66% ефективності своєї вакцини, потрібна лише одна доза