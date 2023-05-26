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Johnson&Johnson припиняє постачання лінз в росію через санкції

26 травня 2023, 08:46
Johnson&Johnson припиняє постачання лінз в росію через санкції
Фото: з вільних джерел
Американська компанія Johnson&Johnson, до якої входять бренди Acuvue Oasys і Acuvue True Eyes, почала розсилати російським ритейлерам повідомлення про припинення імпорту після нових санкцій Мінпромторгу США.

Про це пишуть росЗМІ.

Певні проблеми з поставками контактних лінз в росію почали виникати ще рік тому: найбільші виробники скоротили обсяг імпорту, а ціни в оптиках різко зросли.

Проте, як зазначає видання, тоді вони були не максимальними.

Американські бренди займають щонайменше 70% ринку лінз у рф. Лише на частку Johnson&Johnson припадає чи не половина загального обсягу продукції. 

Johnson&Johnson вже повідомив ритейлерів про зупинку імпорту, про що розповів один із власників оптики Harry Cooper Махмуд Тамімдаров.

"Основні постачальники контактних лінз на російському ринку – Johnson & Johnson і CooperVision. Напевно, це два найбільших гравці. З першим точно є проблеми, і ціни на них зросли. Johnson працює і безпосередньо з більшістю мереж оптик тут, і через оптових дистриб'юторів, які поширюють продукцію по дрібніших оптиках. Відповідно, вони не отримують товар і інформують про це всіх інших. Johnson домінував на нашому ринку з часткою 40-50%", – повідомив він.

За різними оцінками, лише 10-15% ринку припадає на внутрішніх виробників і більшість із них вказують, що виготовляють лінзи з матеріалів зі США і Британії.

"Ще одна альтернатива – китайські або корейські бренди. Їх теж небагато, але знайти лінзи можна", – пише росЗМІ.

Контактні лінзи до списку товарів для так званого "паралельного імпорту" наразі не включені.

 
Росіяjohnson&johnsonлінзи

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