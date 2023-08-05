JPMorgan перестав обробляти платежі за експорт зерна з росії

Американський банк JPMorgan на тижні припинив обробку платежів для підсанкційного "Россельхозбанку".

російський банк знаходиться під санкціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Протягом кількох місяців JPMorgan обробляв певні російські експортні платежі за зерно, отримуючи запевнення від Вашингтона.

росія заявляє, що прямий канал між "Россельхозбанком" і JPMorgan був закритий 2 серпня.

Відновлення підключення "Россельхозбанку" до міжнародної платіжної системи SWIFT було однією з вимог росії для продовження "зернової угоди".

В пакт, укладеному в липні минулого року, було зазначено, що посадовці ООН погодилися допомогти російському експорту продовольства та добрив вийти на світові ринки.

речниця Міністерства закордонних справ росії Захарова заявила, що Захід і ООН "намагалися представити як працюючу альтернативу SWIFT".

Проте держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Вашингтон продовжить робити все необхідне, аби росія могла вільно експортувати продовольство, якщо "зернова угода" буде відновлена.

Хоча російський експорт продовольства і добрив не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, москва заявила, що обмеження на платежі, логістику і страхування перешкоджають поставкам.