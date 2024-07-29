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Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар "Хезболли" по Голанських висотах

29 липня 2024, 12:07
Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив уряд відповісти на удар
Фото:politeka.net
Беньямін Нетаньягу скликав кабінет одразу після повернення зі США, візит до яких він скоротив.
Кабінет безпеки Ізраїлю уповноважив вчора уряд прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу схвалити рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, унаслідок якого загинуло 12 підлітків і дітей.
 
Про це пише CNBC.
 
Ізраїль і Сполучені Штати звинувачують в атаці ліванське збройне угруповання "Хезболла".
 
Після завершення зустрічі в офісі Нетаньягу заявили, що кабінет "уповноважив прем’єр-міністра та міністра оборони прийняти рішення щодо способу та часу відповіді".
 
Як пише jns.org, Нетаньягу скликав кабінет безпеки невдовзі після того як повернувся з США у Тель-Авів, скоротивши візит до Сполучених Штатів.
 
Нагадаємо, днями внаслідок ракетного удару по підконтрольному Ізраїлю населеному пункту Мадждаль Шамс 10 людей загинули, зокрема діти. Ракета, випущена з території Лівану, потрапила до футбольного поля, де на той момент грали підлітки.
Ізраїльвійна в УкраїніХезболаросія окупанти

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