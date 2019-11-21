Кабмін додав "Укрзалізницю", НСТУ і ще два об'єкти до списку стратегічних держпідприємст
Кабінет Міністрів виключив зі списку стратегічних підприємств 39 об'єктів, водночас вніс до нього "Укрзалізницю", Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади, Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ), а також Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами, повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на сайт, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Також постановою уряд виключив з наявного переліку 39 об’єктів, з них: чотири об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, чотири об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи, та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізований шляхом приєднання до ПАТ "НСТУ", - зазначило міністерство в повідомленні.
У Мінекономіки уточнили, що законодавство не передбачає заборони на приватизацію підприємств зі списку стратегічних.
Згідно з повідомленням, "Укрзалізницю" було визначено як стратегічний об'єкт, оскільки вона є великим платником податків і природним монополістом. НСТУ також внесено до реєстру великих платників податків, до того ж кількість співробітників компанії перевищує 5 тис. осіб.
Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами відповідає трьом критеріям: входить категорії цивільної оборони, є підприємством, контроль за діяльністю якого з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції та є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.
Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я.Осади відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально-економічне значення, пояснили в міністерстві.
Отже, список оптимізовано з 321 до 286 держпідприємств, свідчать дані Мінекономіки.
Нагадаємо, що аудитори назвали збиткові держпідприємства
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