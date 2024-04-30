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Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців

30 квітня 2024, 17:57
Кабмін хоче спростити міжнародний розшук та екстрадицію українців
Фото: finance.liga.net
Законопроєкт спрямований на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах.

Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт, спрямований на спрощення міжнародного розшку підозрюваниху і доступу до їхніх речей за кордоном.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт спрямовний на вдосконалення механізмів міжнародного співробітництва у кримінальних справах. Він передбачає такі зміни до Кримінально-процесуального кодексу:

  • пропонується ввести термін "міжнародний розшук", що впливає на ефективність міжнародного співробітництва з метою екстрадиції підозрюваних;
  • розшук підозрюваних пропонують спростити: якщо вони не з'явилися на виклик слідчого чи прокурора, і є підстави вважати, що вони знаходяться за кордоном або на тимчасово окупованих територіях – такого підозрюваного оголошують у міжнародний розшук;
  • пропонується запровадити можливість застосування арешту для фактичної передачі іноземній державі на екстрадиційний запит особи, щодо якої минув термін екстрадиційного арешту;
  • слідчий суддя може винести тимчасове рішення щодо доступу до речей та документів підозрюваних, що знаходяться на території іноземної держави.

Ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проєкт закону передано на розгляд до парламентського комітету. 

екстрадиціяКабінет міністрів Українивійна в Україніросія окупантиМіжнародний суд

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