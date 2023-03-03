Кабмін підтримав створення в Україні Офісу Міжнародного кримінального суду

В МЗС пояснили, навіщо це потрібно.

Кабмін схвалив проєкт постанови про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Головним напрямком роботи Офісу МКС у нашій державі є розслідування справ, які Суд розглядає з початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році.

"У компетенції Міжнародного кримінального суду є переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності", – пояснили в МЗС.

Там додали, що Україна визнає юрисдикцію МКС, для виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, вчинених на території нашої держави під час Революції Гідності. Те ж саме стосується і злочинів, вчинених в України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у березні 2022 року, через тиждень після повномасштабного вторгнення рф, передова група залишила Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі і попрямувала до України, щоб розпочати розслідування можливих воєнних злочинів. Їхній від'їзд відбувся за кілька годин після того, як прокурор Карім Хан заявив, що почне збір доказів у рамках офіційного розслідування, розпочатого після повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого.