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Кабмін погодив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами

30 травня 2025, 16:24
Кабмін погодив переговорні позиції щодо вступу до ЄС за двома кластерами
Фото: finance.liga.net
Вони включать внесок нашої держави у стабільність Європи і захист континенту від російської загрози.

Сьогодні, 30 травня, український уряд затвердив наступні переговорні позиції України щодо вступу до ЄС за двома кластерами. 

Про це інформує портал Європейська правда

"Йдеться про переговорні позиції за кластером 2 "Внутрішній ринок" та кластером 6 "Зовнішні відносини", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. 

Він додав, що другий кластер охоплює ключові напрями функціонування Єдиного ринку ЄС – від вільного руху товарів, послуг, робочої сили та капіталу до правил конкуренції та захисту прав споживачів. 

Шостий кластер визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні ЄС, що включає серед іншого внесок нашої держави у стабільність Європи та захист континенту від російської загрози.

Прем’єр зазначив, що зазначені офіційні документи з українськими пропозиціями визначають пріоритети та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі.

 
УкраїнаЄвросоюзКабмін

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