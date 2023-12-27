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ПОЛІТИКА

Кабмін попереджає про затримки пенсій і зарплат без допомоги Заходу

27 грудня 2023, 16:01
Кабмін попереджає про затримки пенсій і зарплат без допомоги Заходу
Джерело: USM
Перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям. Це станеться, якщо ЄС і США не нададуть обіцяну фінансову допомогу на початку наступного року.

Про це заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко у коментарі Financial Times.

За її словами, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму "виживання" після того, як вона почала відновлення у 2023 році з зростанням ВВП, за оцінками МВФ, у 4,5 %.

Наступного року Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Наразі запит президента США Джо Байдена на $60 млрд у "глухому куті" в Конгресі, а пакет підтримки ЄС на €50 млрд заблокований через вето Угорщини.

Свириденко сподівається, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня.

Як зазначає FT, Україні з вересня намагається заощадити гроші та змінити пріоритети видатків. Зокрема, Кабмін збільшив податок на прибутки банків, а податки на доходи фізичних осіб з військових тепер йтимуть до центрального бюджету.

Проте Свириденко наголошує, що цього не досить. За словами міністра, пріоритетом для України буде оборона та обслуговування боргу.

Як пояснила Свириденко, Україні, можливо, доведеться затримати виплату заробітної плати для 500 тисяч державних службовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо Захід не дасть гроші.

Деякі західні офіційні особи кажуть, що Україна зможе утримувати бюджет без допомоги Заходу протягом кількох місяців, але це може призвести до інфляції та підірвати фінансову стабільність. Віце-прем'єр розповіла виданню, що за перші 11 місяців 2023 року Київ зібрав податків на $4,4 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як зазначається, стійке відновлення було необхідним для заохочення українських біженців повернутися додому. Попри те, що рівень безробіття оцінюється у 18,9%, Україна відчуває нестачу робочої сили в багатьох секторах.

З огляду на те, що українські експортні маршрути обмежені війною, а кордон з Польщею блокується, стратегія уряду полягає в тому, щоб сприяти експорту більш цінних перероблених і промислових товарів, а не сировини.

Свириденко також закликала новий уряд Польщі припинити блокування українських прикордонних переходів. Через польські протести українські експортери втратили $160 млн, а імпортери - $700 млн.

Міністр економіки Юлія Свириденко у своєму Facebook пояснила заяву про затримки пенсій і зарплат. За її словами, уряд має "план Б" на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, з партнерами пропрацьовується кілька варіантів розвитку подій.

Крім того, Свириденко наголосила, що партнери надають сигнали, що фінансування допомоги буде ухвалене.

війнаКабміндопомога Україні

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