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Кабмін поверне газову норму 3,3 кубометра на людину

"Чому людина повинна платити 9,8 кубометра? Це втричі більше, ніж споживає"
Кабінет Міністрів вирішив повернути газову норму 3,3 кубометра на людину для споживачів без лічильників.
Кабмін поверне газову норму 3,3 кубометра на людину Фото: google.com

Наприкінці листопада 2018 року Верховний Суд скасував дію встановлених Кабінетом Міністрів України в 2016 році норм споживання газу для споживачів. У зв'язку з цим споживачі без лічильників отримали нарахування відповідно до постанови Кабміну №619 від 1996 року з більш високими нормами споживання.

Ці норми становлять 9,8 куб. м (газова плита з централізованим гарячим водопостачанням), 18,3 куб. м (газова плита без централізованого гарячого водопостачання) і 23,6 куб. м відповідно (газова плита і водонагрівач).

"Це сталося в результаті того, що на рішення уряду, яке нормувало і робило об'єктивними, не завищеними обсяги споживання газу подали в суд, і в суді це рішення скасували. Нам необхідне нове рішення", - розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

"На жаль, у газовому середовищі всі чомусь вважають, що потрібно наживатися на людях. Ми проти цього категорично. Було 3,3 кубічних метра на людину - чому людина зараз має платити 9,8 кубометра? Це втричі більше, ніж вони споживають. Тому ми повертаємося до норми. Було 3,3 - буде 3,29", - заявив він.

Гройсман сказав, що за завищеними нормами можна не платити.

Нагадаємо, побутові споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.

Додамо, Андрій Коболєв зазначив, що Україні, яка від початку нинішнього опалювального сезону скоротила запаси природного газу на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м, вистачить запасів, що залишилися, для спокійного проходження зими.

 

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30 01 2019 11:52
ТЕГИ: газ, Кабмін
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