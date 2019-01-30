Кабмін поверне газову норму 3,3 кубометра на людину
Наприкінці листопада 2018 року Верховний Суд скасував дію встановлених Кабінетом Міністрів України в 2016 році норм споживання газу для споживачів. У зв'язку з цим споживачі без лічильників отримали нарахування відповідно до постанови Кабміну №619 від 1996 року з більш високими нормами споживання.
Ці норми становлять 9,8 куб. м (газова плита з централізованим гарячим водопостачанням), 18,3 куб. м (газова плита без централізованого гарячого водопостачання) і 23,6 куб. м відповідно (газова плита і водонагрівач).
"Це сталося в результаті того, що на рішення уряду, яке нормувало і робило об'єктивними, не завищеними обсяги споживання газу подали в суд, і в суді це рішення скасували. Нам необхідне нове рішення", - розповів прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.
"На жаль, у газовому середовищі всі чомусь вважають, що потрібно наживатися на людях. Ми проти цього категорично. Було 3,3 кубічних метра на людину - чому людина зараз має платити 9,8 кубометра? Це втричі більше, ніж вони споживають. Тому ми повертаємося до норми. Було 3,3 - буде 3,29", - заявив він.
Гройсман сказав, що за завищеними нормами можна не платити.
Нагадаємо, побутові споживачі газу без лічильників почали отримувати платіжки з донарахуваннями за 30 місяців.
Додамо, Андрій Коболєв зазначив, що Україні, яка від початку нинішнього опалювального сезону скоротила запаси природного газу на 5 млрд куб. м - до 12,2 млрд куб. м, вистачить запасів, що залишилися, для спокійного проходження зими.
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