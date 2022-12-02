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ПОЛІТИКА

Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації в Україні ще на два місяці

02 грудня 2022, 18:58
Кабмін продовжив відстрочку від мобілізації в Україні ще на два місяці
Фото: milnavigator.com

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що до постанови Кабміну "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації було внесено зміни.

Передбачається, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані військовим, та строки дії яких не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на два місяці.

 

 


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