Кабмін призначив Сергія Калашника виконувачем обов'язків гендиректора ЧАЕС

Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергія Калашника.

Це розпорядження Кабміну №274-р від 24 квітня "Про погодження призначення Калашника С. В. виконувачем обов'язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" було опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".

У розпорядженні зазначено, що цю кандидатуру на посаду виконувача обов'язків гендиректора ЧАЕС запропонувало Міністерство екології та природних ресурсів.

Калашник раніше працював заступником керівника проекту спільного підприємства “НОВАРКА” (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).