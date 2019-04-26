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Кабмін призначив Сергія Калашника виконувачем обов'язків гендиректора ЧАЕС

Цю кандидатуру запропонувало Міністерство екології
Кабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергія Калашника.
Кабмін призначив Сергія Калашника виконувачем обов Сергій Калашников

Це розпорядження Кабміну №274-р від 24 квітня "Про погодження призначення Калашника С. В. виконувачем обов'язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" було опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр". 

У розпорядженні зазначено, що цю кандидатуру на посаду виконувача обов'язків гендиректора ЧАЕС запропонувало Міністерство екології та природних ресурсів.

Калашник раніше працював заступником керівника проекту спільного підприємства “НОВАРКА” (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).

 

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26 04 2019 16:36
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