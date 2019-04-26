ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів призначив виконувачем обов'язків генерального директора Чорнобильської атомної електростанції Сергія Калашника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін призначив Сергія Калашника виконувачем обов'язків гендиректора ЧАЕС
Цю кандидатуру запропонувало Міністерство екології
Сергій Калашников
Це розпорядження Кабміну №274-р від 24 квітня "Про погодження призначення Калашника С. В. виконувачем обов'язків генерального директора державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" було опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".
У розпорядженні зазначено, що цю кандидатуру на посаду виконувача обов'язків гендиректора ЧАЕС запропонувало Міністерство екології та природних ресурсів.
Калашник раніше працював заступником керівника проекту спільного підприємства “НОВАРКА” (компанії VINCI CGP/ BOUYGUES).
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