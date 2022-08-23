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Кабмін розірвав угоду з рф про паралельну роботу енергосистем

Ольга
Матарикіна
Документ було підписано у 2012 році
Кабмін розірвав угоду з рф про паралельну роботу енергосистем Фото: shutterstock.com
Про це в Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
 
"Припинено дію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом рф про заходи щодо забезпечення паралельної роботи об’єднаної енергетичної системи України і єдиної енергетичної системи рф, вчиненої 12. 07. 2012", - написав Мельничук.
 
Як зазначалося раніше, відповідну угоду між урядами України та рф було підписано 12 липня 2012 року. Згідно з документом, країни повинні були спільно забезпечувати належний технічний стан електромереж, а також погоджувати планування і управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи.
 
 
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23 08 2022 17:23
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