Кабмін розробив проєкт припинення прикордонної співпраці з білоруссю та росією

Згідно до проєкту документа, буде припинена чинність угоди між Україною та рф про співпрацю і взаємодію з прикордонних питань та вихід нашої країни з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів республіки білорусь, рф та України.

Кабінет Міністрів розробив та схвалив проєкт указу Президента про припинення прикордонного співробітництва з рф та білоруссю.



Про це повідомляє Урядовий портал.

"Прийняття такого указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної угоди та меморандуму", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що процес відбуватиметься відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону "Про міжнародні договори України".