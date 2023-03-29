Кабмін розробив проєкт припинення прикордонної співпраці з білоруссю та росією
Кабінет Міністрів розробив та схвалив проєкт указу Президента про припинення прикордонного співробітництва з рф та білоруссю.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Прийняття такого указу дозволить українській стороні виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для припинення дії вказаної угоди та меморандуму", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він додав, що процес відбуватиметься відповідно до положень Віденської конвенції про право міжнародних договорів та Закону "Про міжнародні договори України".