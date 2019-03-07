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Кабмін схвалив макропоказники на 2020-2022 роки

Відповідну постанову було прийнято 15 травня
Кабінет Міністрів схвалив макропоказники на 2020-2022 роки.Відповідну постанову було винесено 15 травня, але оприлюднено на сайті уряду 3 липня.
Кабмін схвалив макропоказники на 2020-2022 роки Фото: charivne.info

Прогноз розроблено за сценарієм, який ґрунтується на аналізі розвитку вітчизняної економіки у 2016-2018 роках, поточної економічної ситуації, на припущеннях, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, і на прогнозних розрахунках розвитку економіки України у 2020-2022 роках і загалом, і по секторах економіки, повідомляє LB.ua.

Цей сценарій є продовженням сценарію №1 прогнозу, закладеного в держбюджет на 2019 рік, основою якого є здійснення реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах уряду.

Згідно з прогнозом за базовим сценарієм, на 2020 рік прогнозують зростання ВВП на рівні 3,3%, на 2021 рік - на 3,8%, 2022 рік - на 4,1%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6% у 2020 році, 5,7% - у 2021 році і 5,3% - у 2022 році.

Згідно зі сценарієм №2, у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,6%, у 2021 році - на 3,6%, у 2022 році - на 3,3%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 6,5% у 2020 році, 7,1% - у 2021 році, 7% - у 2022 році.

Нагадаємо, що станом на початок липня 2019 року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку держави склав 13 мільярдів гривень, що більш ніж вдвічі менше, ніж було на початку червня. Водночас уряд тримає на валютних рахунках еквівалент 81,1 мільярда гривень.

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03 07 2019 15:11
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