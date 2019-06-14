Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів на аудит "Укроборонпрому"

"Рішення скасувати виділення коштів на аудит "Укроборонпрому" фактично означає, що в уряді не зацікавлені в незалежній перевірці фінансової діяльності концерну "Укроборонпром"

На початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

22 травня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром", повідомляє "Економічна правда".

Тоді ж уряд прийняв розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", доручивши Мінекономрозвитку разом з Мінфіном, Мін’юстом та "Укроборонпромом" доопрацювати таке розпорядження та оформити його у триденний строк.

Утім, джерела в уряді повідомили, що документ не встигли оформити у відведений строк, що стало формальною підставою для його скасування.

"Рішення скасувати виділення коштів на аудит "Укроборонпрому" фактично означає, що в уряді не зацікавлені в незалежній перевірці фінансової діяльності концерну "Укроборонпром", - вважає Гліб Канєвський.

Експерт нагадав, що згідно плану реформи ОПК того ж уряду міжнародний аудит концерну мав бути організований ще в квітні цього року.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вніс до парламенту законопроект, який уможливлює проведення аудиту діяльності "Укроборонпрому" та забезпечення прозорості його діяльності.