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Кабмін України схвалив підготовлений до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік

08 листопада 2024, 19:55
Кабмін України схвалив підготовлений до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
Фото: wikimapia.org
Уряд схвалив документ зі збільшенням видатків
8 листопада Кабінет Міністрів України схвалив підготовлений до розгляду Верховною Радою у другому читання законопроєкт про державний бюджет України на 2025 рік.
 
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
 
"Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним – оборона, обороноздатність і безпека України", – написав він.
 
Шмигаль зазначив, що на оборонні потреби пропонують виділити 2,225 трлн грн.
 
"Усі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів і техніки. Серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта й медицина", – підкреслив очільник уряду.
 
Він розповів, що до другого читання видатки держбюджету збільшили на 50 млрд грн, більшість із них, 24 млрд грн, – на освіту: на доплати вчителям (12 млрд грн) і на інвестиційні проєкти (12 млрд грн).
 
За даними Шмигаля, 6,3 млрд грн пропонують додатково спрямувати на медицину, а ще 5 млрд грн – на підтримку ветеранів.
 
"Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн. Також ми передбачали подальшу роботу програми "єВідновлення" і її фінансування у повному обсязі", – пояснив він.
 
За словами Шмигаля, "цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики", які стоять перед державою Україна.
 
"Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти і стати ще сильнішою", – підкреслив очільник уряду.
війна в Україніросія окупантибюджет

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