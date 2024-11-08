Кабмін України схвалив підготовлений до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
08 листопада 2024, 19:55
Фото: wikimapia.org
Уряд схвалив документ зі збільшенням видатків
8 листопада Кабінет Міністрів України схвалив підготовлений до розгляду Верховною Радою у другому читання законопроєкт про державний бюджет України на 2025 рік.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним – оборона, обороноздатність і безпека України", – написав він.
Шмигаль зазначив, що на оборонні потреби пропонують виділити 2,225 трлн грн.
"Усі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів і техніки. Серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта й медицина", – підкреслив очільник уряду.
Він розповів, що до другого читання видатки держбюджету збільшили на 50 млрд грн, більшість із них, 24 млрд грн, – на освіту: на доплати вчителям (12 млрд грн) і на інвестиційні проєкти (12 млрд грн).
За даними Шмигаля, 6,3 млрд грн пропонують додатково спрямувати на медицину, а ще 5 млрд грн – на підтримку ветеранів.
"Дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде, але на ремонт ділянок, важливих для оборони та функціонування економіки держави, виділяємо 12,6 млрд грн. Також ми передбачали подальшу роботу програми "єВідновлення" і її фінансування у повному обсязі", – пояснив він.
За словами Шмигаля, "цей проєкт бюджету відповідає на головні виклики", які стоять перед державою Україна.
"Це наша гарантія, що Україна матиме необхідні ресурси, аби вистояти, перемогти і стати ще сильнішою", – підкреслив очільник уряду.