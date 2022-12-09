Кабмін вирішив взяти позику у МБРР у розмірі $530 млн

Кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії: термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом

Уряд схвалив рішення про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку додаткового фінансування у розмірі 530 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

На засіданні Кабміну прийнято рішення про залучення додаткового фінансування у розмірі 530 млн доларів у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Також на засіданні підтримано проект розпорядження президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про позику між Україною та МБРР, а також уповноваження міністра фінансів України Сергія Марченка на підписання цієї угоди.

Кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії: термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом.

Процентна ставка – 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

Кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" впроваджується з червня 2022 року.

Загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд доларів.

Мета зазначеного проекту – підтримка стійкої спроможності уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.

Раніше iPress повідомляв, що Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро.