Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кабмін запускає послугу для молодих батьків "е-малюк"

На сьогодні уряд вже запровадив 118 електронних послуг
Кабінет міністрів вводить ще одну електронну послугу для молодих батьків. Послуга буде називатися "Е-малюк".
Кабмін запускає послугу для молодих батьків "е-малюк" Фото: з вільних джерел

"Уряд запровадить електронну послугу е-малюк. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.

За його словами, на сьогодні уряд вже запровадив 118 електронних послуг. У цьому році планується запуск ще близько 50.

Нагадаємо, тепер батьки зможуть працювати і отримувати послугу по догляду за дитиною, а няні матимуть офіційне працевлаштування. Це передбачено постановою Кабміну від 30 травня 2018 року.

Додамо, вартість українського "бебі-боксу", який з осені 2018 року видають новонародженим дітям, склала 3377,8 грн.

 
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 01 2019 13:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

"Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажами

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.