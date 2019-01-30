Кабмін запускає послугу для молодих батьків "е-малюк"

На сьогодні уряд вже запровадив 118 електронних послуг

Кабінет міністрів вводить ще одну електронну послугу для молодих батьків. Послуга буде називатися "Е-малюк".

"Уряд запровадить електронну послугу е-малюк. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.

За його словами, на сьогодні уряд вже запровадив 118 електронних послуг. У цьому році планується запуск ще близько 50.

Нагадаємо, тепер батьки зможуть працювати і отримувати послугу по догляду за дитиною, а няні матимуть офіційне працевлаштування. Це передбачено постановою Кабміну від 30 травня 2018 року.

Додамо, вартість українського "бебі-боксу", який з осені 2018 року видають новонародженим дітям, склала 3377,8 грн.