Кабмін запускає послугу для молодих батьків "е-малюк"
"Уряд запровадить електронну послугу е-малюк. Сім'ї з новонародженими зможуть оформити документи на дитину, допомогу, інші документи в режимі онлайн. Наша головна мета - допомогти батькам, щоб українців було більше", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Twitter.
За його словами, на сьогодні уряд вже запровадив 118 електронних послуг. У цьому році планується запуск ще близько 50.
Нагадаємо, тепер батьки зможуть працювати і отримувати послугу по догляду за дитиною, а няні матимуть офіційне працевлаштування. Це передбачено постановою Кабміну від 30 травня 2018 року.
Додамо, вартість українського "бебі-боксу", який з осені 2018 року видають новонародженим дітям, склала 3377,8 грн.
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