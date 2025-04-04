Кабмін затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для євроінтеграції України

План готували під координацією Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.

Кабмін затвердив план з виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, викладених у доповіді про прогрес країн-кандидатів від 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі віцепрем’єрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

Кабінет міністрів затвердив План заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, викладених у звіті ЄК про євроінтеграційний прогрес України від 30 жовтня 2024 року.

План готували під координацією Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції із залученням всіх відповідальних органів влади.

"Цей документ допоможе структурувати наші пріоритетні завдання в усіх сферах, де маємо гармонізувати національне законодавство з правом ЄС. Це внесок у добробут, забезпечення верховенства права та стабільний розвиток України як повноправного члена європейської спільноти", – зазначила Стефанішина.

План містить понад 380 заходів, спрямованих на виконання рекомендацій Єврокомісії зі звіту 2024 року, а також завершення роботи над давнішими рекомендаціями, які не були виконані у повному обсязі.

Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними розділами в межах шести кластерів.